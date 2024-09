China reconoce la autoridad de un obispo católico y reduce la presión sobre los derechos religiosos

Dos Iglesias católicas diferentes

Delicado equilibrio entre Estado y religión

La religión sigue siendo un tema muy delicado. “El gobierno no puede representar nuestras creencias, vivimos en este país y respetamos sus leyes. Pero fundamentalmente, nuestras creencias también necesitan ser reconocidas”, explica. “El catolicismo puede ser reconocido por el gobierno chino para que pueda desarrollarse sanamente en China. No podemos estar en contra de nuestro país por nuestras creencias, vivimos aquí y amamos a nuestro país”.

Sin embargo, el secretismo de esta pequeña iglesia era importante para algunos, como esta mujer de 62 años a la que no convence la decisión. “Soy cristiana desde hace más de 30 años y seguí al obispo Shi hasta aquí hace cuatro años. Acabo de enterarme de que se ha convertido en obispo oficial hace unas semanas. No estoy contenta, me siento incómoda, está la Iglesia oficial y la Iglesia clandestina, y yo soy cristiana de la Iglesia clandestina. De todas formas, yo vengo a la Iglesia a honrar a Dios, no a los hombres”.