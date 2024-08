Expertos piden prudencia antes de evaluar la mortandad de la nueva cepa de mpox

Mayor transmisión que sus predecesoras

Al haber lesiones más extendidas, el contacto y la transmisión se facilita, ya que no se trata únicamente de contactos fluidos, como asegura Minerva Cervantes: "El monkey pox o el virus de la viruela no se considera una enfermedad de transmisión sexual, pero las personas de mayor riesgo son las que multiplican relaciones sexuales con diferentes parejas sin protección. Pero no hay que olvidar que el contacto directo con una persona afectada puede ser también una forma de transmisión y esta no es exclusiva de ningún grupo en particular. Puede transmitirse a niños, a personas embarazadas, que sería de alto riesgo, y a cualquier otra persona que pudiera tener un contacto con esa lesión".