La oposición fracasa en su intento por rechazar el veto de Milei al aumento de las pensiones

Disgustado

"No hay plata"

"No podemos dictar leyes que determinen erogaciones sin saber cómo se van a solventar", dijo la diputada oficialista Juliana Santillán, de la Libertad Avanza, al justificar su voto. "No podemos gastar lo que no tenemos, no hay plata", agregó, citando una de las frases de cabecera de Milei.