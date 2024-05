Derrumbando mitos sobre el colesterol

1. El colesterol es necesario para el organismo. Sin él, algunas hormonas no se producirán.

2. El organismo es capaz de producir colesterol en cantidad suficiente para atender sus necesidades. Por tanto, no es necesario ingerirlo.

b) Vitamina E (fuentes: cereales integrales, frutas y verduras, legumbres nueces, aceites vegetales-girasol, oliva, etc. Germen de trigo, huevos pescados y carnes).

c) Vitamina C: (fuentes: frutas en general, especialmente acerola, guayaba, naranja, limón, mandarina, pimiento rojo crudo, papaya, frutilla, kiwi, piña, etc.)