Día Mundial de las Serpientes: la gran esperanza médica está detrás de sus venenos

No sólo se trata del largo camino para que un medicamento esté a disposición pública sino que, el sólo hecho de encontrar que una molécula de un veneno tiene un potencial uso médico, también requiere de mucho tiempo y estudio.

“En muchos casos es ir a campo y buscar a las serpientes, lo cual no es tarea fácil porque no están por ahí cantando como las ranas y las aves, pues el sonido te guía hasta encontrarlas. Tampoco se atraen con olores y cosas como pasa con muchos mamíferos. Después está el reto de sacarles el veneno, que tiene su parte complicada por todo lo que implica a nivel de seguridad”, dice Salazar. El biólogo ecuatoriano también comenta que hay que tener cuidados especiales para preservar las muestras y luego pasar al trabajo en el laboratorio: “Analizar los venenos tiene una gran complejidad porque no es una sola molécula, pueden ser 50 o 100 diferentes tipos de proteínas, cada una con su acción tóxica particular”.