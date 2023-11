La menstruación es la principal causa de deficiencia de hierro en mujeres

Los síntomas de la deficiencia de hierro generalmente son fatiga, falta de energía, cansancio fácil, alteraciones del sueño, etc. Si no se hace tratamiento, la deficiencia de hierro lleva a la anemia.

Para saber si hay deficiencia de hierro, es mejor hacer un análisis de ferritina en lugar de un hemograma, y a que la ferritina mide los depósitos de hierro en el cuerpo. La hemoglobina, que se mide en el hemograma, solo indica anemia y no deficiencia de hierro.

Muchas mujeres no saben exactamente qué es sangrado menstrual abundante. Las señales de sangrado menstrual excesivo se dan cuand o empapan una toalla sanitaria cada dos horas, o sangran durante más de siete días. Controlar el sangrado menstrual es muy importante para tratar la deficiencia de hierro.

La suplementación de hierro es muy efectiva para aumentar los niveles de hierro en el cuerpo. No es recomendable tomar más de 100 miligramos de hierro al día, ya que dosis más altas pueden causar efectos secundarios como estreñimiento o náuseas y eso disminuye la absorción del hierro . La mayoría de las tabletas de hierro comunes contienen 325 miligramos de sulfato ferroso, que aporta 65 miligramos de hierro elemental, por lo que una sola pastilla es suficiente.

El hierro se encuentra en dos formas en los alimentos: hemo (de origen animal) y no hemo (de origen vegetal). El hierro hemo se encuentra en carne, aves y pescado, y se absorbe más eficientemente. El hierro no hemo se encuentra en alimentos de origen vegetal como lentejas, frejoles, verduras, cereales y nueces. A pesar de la menor eficiencia de absorción del hierro no hemo, los alimentos de origen vegetal pueden ser excelentes fuentes de hierro. Por ejemplo, una taza de lentejas cocidas contiene 6,6 miligramos de hierro.