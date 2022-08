Las vitaminas sostienen el sistema inmune

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO (por sus siglas en inglés), las vitaminas son sustancias orgánicas presentes en cantidades muy pequeñas en los alimentos, pero necesarias para el metabolismo . Se agrupan en forma conjunta debido a que son factores vitales en la dieta y porque todas se descubrieron en relación con las enfermedades que causan su carencia; y porque no encajan en otras categorías de nutrientes (carbohidratos, grasas, proteínas y minerales).

Si bien existen los suplementos vitamínicos y estos se venden libremente en las farmacias, las nutricionistas apuntan a que estos son obtenidos de manera artificial, en algunos casos; las vitaminas son sometidas a modificaciones, en otros, o las cantidades de vitaminas que ofrecen no cubren las necesidades de las personas que los toman.

Por ello, recomiendan acudir a un nutricionista, que hará el diagnóstico necesario para determinar si existe déficit de vitaminas, el tipo de metabolismo que tiene, si la probiota -es decir las bacterias buenas del intestino que permiten digerir los alimentos y absorber las vitaminas- es la adecuada, etc. Además, la edad de la persona y la actividad que realiza serán factores importantes para determinar si necesitará consumir un suplemento vitamínico.

Pino señala que se puede tomar suplementos vitamínicos cuando la persona no consigue obtener las cantidades mínimas de vitaminas de forma natural, o cuando tiene alguna alteración en el organismo que no le permite absorberlas, o cuando la alimentación diaria no es equilibrada y de calidad.