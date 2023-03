Sepa cómo debe ser el desayuno para mayores de 50 años

Todos sabemos que el desayuno debería ser la comida más importante del día y estamos cansados de oír esta frase hasta la saciedad de la boca de nuestros médicos, medios de comunicación… Sin embargo, estoy segura de que muchos de vosotros os saltáis esta comida ya sea por pereza, falta de tiempo o las prisas para no llegar tarde al trabajo.



El modelo tradicional de desayuno basado en cereal, lácteo y fruta cuando lo llevamos a la práctica no lo hacemos del todo bien.



Porque en vez de fruta tomamos un vaso de zumo de tetabrick, los cereales los compramos azucarados y alguna que otra galleta o dulce se cruza por el camino… y al final esta idea de desayuno no es tan saludable como nosotros creíamos.



La nutricionista Micaela González nos recomienda estos desayunos saludables para mayores de 50, a la vez que originales y fáciles de preparar…



¡ ya no tienes excusa para no desayunar!



Hoy presentamos 6 ideas de desayunos para mayores de 50 años



1. Tostada de salmón ahumado con aguacate



Aunque muchos de nosotros asociemos el salmón ahumado a las comidas o a las cenas, no debemos olvidar que el salmón ahumado también puede incorporarse a nuestro desayuno, al igual que otros pescados como el bacalao en lascas.



El aguacate es fantástico, ya no solo por su sabor, sino porque contiene muchas propiedades: es una fruta rica en potasio, fibra y puede ayudarnos a perder peso.



2. Tostada de queso fresco con fruta



El queso fresco es uno de los mejores alimentos para reducir los niveles de grasa y mantener nuestro peso. Podría convertirse en el sustitutivo a la leche en nuestros desayunos y además su sabor suave es perfecto para combinarlo con otros alimentos que potencien el sabor como las fresas, la manzana, uvas o los frutos secos.



Con unas tostadas, un poco de queso y fruta ya tenemos nuestro desayuno perfecto.



3. Porridge, el desayuno de moda



Seguro que muchos de ustedes han oído hablar del porridge o han visto fotos parecida a esta en la cuenta de Instagram de alguna famosa o influencer.



Y os preguntaréis, ¿qué es el porridge?



Pues bien baby boomers, el porridge es un desayuno típico inglés que tiene como base la avena y que es muy sencillo de preparar.



Solo necesitas un vaso de leche hirviendo y mezclarlo con 4 cucharadas soperas de copos de avena hasta obtener una masa pastosa. Puedes tomarlo con frutos secos, miel, fruta, etc…



¡Si tienes 10 minutos tienes el tiempo suficiente para innovar con el desayuno de moda!



4. Tostadas con patés vegetales



Los patés vegetales no son exclusivos de las dietas vegetarianas o veganas, sino que sería una gran idea incluirlos en cualquier dieta.



Además de ser muy saludables son fáciles y rápidos de hacer y su sabor es exquisito. Hay una infinidad de sabores con los que experimentar: patés de berenjena, hummus, de champiñones, de coliflor…





5. Yogurt con semillas de chía



¿Has oído hablar de las semillas de chía? Estas semillas con un sabor muy parecido al de la nuez contienen muchas propiedades beneficiosas para nuestro organismo.



No contienen gluten, contienen antioxidantes y fibra. Además, reducen los antojos y las puedes combinar con alimentos dulces y salados. Para dar vida a tus desayunos las semillas de chía serán el complemento perfecto de los yogures, también puedes añadirle piña o kiwi.



6. Smoothies de frutas



Los smoothies son nada más y nada menos lo que todos hemos llamado a lo largo de nuestra de vida: batidos de fruta (pero como ya sabemos el inglés invade nuestro día a día).



La fruta es esencial para llevar una dieta equilibrada, pero si estás aburrido de comerla siempre igual, una forma diferente de tomarla es en batido.



Además, puedes combinar infinidad de sabores y adecuar tus batidos a tus propias necesidades nutricionales. Desde los típicos smoothies de fresa y plátano hasta smoothies détox, smoothies quemagrasas.



Te animamos a incorporar estos platos a tus desayunos y a seguir una dieta sana, equilibrada y variada y que en caso de dudas recurras siempre a un especialista.