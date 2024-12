Un paciente hospitalizado se convierte en el primer caso severo de gripe aviar en EE.UU.

Una persona del estado de Luisiana que debió ser hospitalizada se convirtió en el primer caso severo en Estados Unidos de la gripe aviar, informaron este miércoles las autoridades sanitarias del país.



El caso se detectó el pasado viernes y se trata de un paciente que estuvo expuesto a aves de corral muertas o enfermas en un domicilio particular, según confirmaron hoy los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), que mantiene una investigación en curso sobre este episodio.



La agencia federal agregó que el paciente en cuestión supone el "primer caso de gripe aviar H5N1 en los EE.UU. que se ha relacionado con la exposición a una bandada de traspatio (backyad flocks)", como se denomina a las aves de corral criadas en patios traseros o espacios domésticos.



Desde abril de este año, se han detectado un total de 61 casos humanos de la gripe aviar en EE.UU., ninguno de ellos por contagio entre personas.



Los CDC recuerdan que "no es inesperado" un caso esporádico de gripe aviar grave en humanos, y que incluso ha derivado en enfermedades mortales en el pasado, pero recalca que en Estados Unidos el riesgo inmediato para la salud pública por la H5N1 "sigue siendo bajo".



El pasado martes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó este martes a 76 el número total de casos notificados de gripe aviar (H5N1) en humanos en lo que va de 2024, en su gran mayoría detectados en EE.UU..



Subrayó que el riesgo para la población general de infectarse sigue siendo de momento bajo y que el riesgo de contagio para trabajadores en el sector ganadero y otras personas expuestas a animales infectadas es entre bajo y moderado.



La OMS ha recordado también que aconseja el consumo preferente de leche pasteurizada, después de que el pasado noviembre se confirmara la contaminación con el virus H5N1 de una muestra de leche cruda de venta al público en Estados Unidos.



La entidad, con sede en Ginebra, confirmó que hasta el momento no se ha detectado una transmisión de persona a persona. EFE