Activistas "no creen" en la pausa ambiental anunciada por Arce en la cumbre del G20

Representantes de Alas Chiquitanas consideran insuficiente la medida anunciada por el presidente Luis Arce, en la cumbre del G20, sobre la pausa ambiental de 10 años. Es más, afirman que 'no le creen'.

"Como ciudadana no le creo al gobierno; mientras no haya algo concreto de que están haciendo algo, seguirá solo siendo anuncios", remarcó Ericka Bayá, activista de Alas Chiquitanas.

Para Daniela Justiniano, otra activista de Alas Chiquitanas, "el gobierno sigue demostrando una máscara que no es real. No hay una acción real para prevenir y frenar los incendios. No podemos pretender que con una pausa de diez años se recupere la cantidad de hectáreas de bosque que se consumió".



Justiniano sostuvo que debido a este desastre medio ambiental, "se van a sufrir consecuencias graves, escasez de agua, mayores temperaturas e impactará en todo, salud, clima, alimentos".



Y reiteró "para la magnitud de lo que ha pasado Santa Cruz es irracional esta pausa ambiental".