Afines a Morales retienen y agreden a periodistas y policías en un operativo de desbloqueo

Al menos tres periodistas y 14 policías fueron agredidos y retenidos por varias horas este martes por seguidores del expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) durante un operativo de desbloqueo de carreteras en una localidad rural en la región oriental de Santa Cruz.



El suceso ocurrió cuando un contingente policial intentaba despejar la ruta que conecta Santa Cruz con el departamento central de Cochabamba y retomar el control de una unidad, que en la víspera había sido tomada por los leales a Morales.



Los bloqueos de carreteras son una medida de presión que los seguidores del exmandatario mantienen para defender a su líder de lo que ellos consideran es una "persecución política", por una investigación por trata de personas y estupro por la supuesta violación de una menor cuando orales era presidente.



El periodista del canal privado Red Uno Rómer Saucedo relató que la retención sucedió después de que la Policía liberara el camino y cuando parecía que la situación estaba controlada un grupo de personas "rebasó" a los agentes quedando los reporteros a merced de los manifestantes.



"Nos quedamos solos y tiraban piedras, palazos y detonaban cachorros de dinamita, piedras (dirigidas) a la humanidad de uno", relató Saucedo a los medios.



"Me golpearon con palos piedras. Nos querían quemar. Decían que éramos prensa vendida, les explicamos que nosotros no teníamos la culpa, que ese era nuestro trabajo, nos quitaron la cámara", dijo el camarógrafo Ricardo Pedraza.



Los periodistas lograron escapar horas después de que cesó el ataque de casi un centenar de personas enardecidas y con la ayuda de algunos pobladores.



Los policías y periodistas agredidos fueron trasladados y atendidos en la población cercana de Samaipata.



Un poblador declaró a los medios, entre ellos a EFE, que los manifestantes "maniataron" a los policías, les quitaron su equipo antidisturbios para después golpearlos y los retuvieron como "rehenes".



Esta persona, que logró esconder parte del equipo antidisturbios de los policías agredidos y lo entregó a un agente, afirmó que los manifestantes "no son" de Mairana.



La Defensoría del Pueblo aseguró en un comunicado que intervino para lograr un "acuerdo" con el que "los movilizados liberaron a los efectivos policiales".