Al MAS-IPSP "le sobran candidatos", afirman desde Santa Cruz

"A nosotros, candidatos no nos faltan, nos sobran. Si Evo quiere, que vaya, pero que lo haga a través del voto. Lo que debe recordar es que primero debe ser precandidato, antes de candidato. No es que se autoproclame. Nosotros (los del MAS) tenemos candidatos, (como) Andrónico (Rodríguez), (Eduardo) Del Castillo, David Choquehuanca, Luis Arce. Hay que analizar", remarcó Salvatierra.

Sin embargo, el dirigente afirmó que, a diferencia del ala 'evista', "nosotros en este momento no perfilamos a nadie; ningún supuesto 'arcista' manifiesta ‘ Lucho’ presidente. Nosotros pedimos que en las elecciones primarias haya por lo menos tres binomios".

En este, se "propondrá un binomio para las elecciones del 2025. Hay que aclarar que este evento ha sido convocado por las Bartolinas Sisa, Interculturales y campesinos, los creadores del MAS-IPSP. Evo Morales no funda el MAS ni el instrumento político, él aparece después", subrayó Salvatierra.



Salvatierra manifestó: "Ellos (el ala 'evista') tienen dos objetivos: primero derrocar a este gobierno (de Luis Arce); segundo, el TSE conmina al MAS a elegir su nueva directiva y debe hacerlo antes del 7 de mayo, caso contrario se puede perder la personería jurídica. Y el objetivo de ellos ‘evistas’ es ese, si no tumban al gobierno, que el MAS se 'vaya al tacho'. O es Evo o no es nadie, ese es su problema de ellos".