Alcaldía intensifica controles para asegurar que se respete la tarifa de Bs 2

Ante el aumento de quejas por cobros excesivos en el transporte público, la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra inició operativos para asegurar que la tarifa oficial de Bs 2 sea respetada.



“Desde ayer (10/11/2024) estamos realizando controles rutinarios en el transporte público. Quiero aclarar a la ciudadanía que la tarifa de Bs 2 se mantiene, no existe ningún tipo de incremento. Vamos a sancionar a los conductores que no cumplan la norma", declaró José Carlos Cuéllar, secretario Municipal de Tránsito y Transporte.



Los operativos, que comenzaron en la zona del mechero en el Plan Tres Mil, ya han arrojado resultados: cinco conductores fueron notificados por cobrar Bs 3, un monto no autorizado.