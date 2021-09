Amparo Carvajal se suma a la marcha indígena y espera la bondad del Gobierno con los pueblos de tierras bajas

Escucha esta nota aquí





La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), Amparo Carvajal, se sumó este martes a la XI Marcha Indígena de los pueblos originarios del Oriente, Amazonia y Chaco boliviano. La mujer fue recibida por los marchistas en la zona de Los Troncos; la caravana va rumbo a la capital cruceña, donde perfila llegar este 24 de septiembre.



En un breve descanso y momento de hidratación, Carvajal dijo que se encuentra con tres elementos básicos "en este momento histórico de Bolivia": la Constitución Política del Estado, la Carta Universal de los Derechos Humanos y la Misericordiae Vultus, una bula de convocación del jubileo de la Misericordia del Papa Francisco.

Mientras compartía con los marchistas, la presidenta de la Apdhb señaló que los ha visto con una natural rebeldía y que se debe reconocer que la Policía ha estado dando soporte, al igual que el Ministerio de Salud.

"No sería honesto que no los nombrara (instituciones públicas), me preguntaron si necesitaba algo y les digo que me recuperen el alma porque lo tengo dolido y muy crítico", señaló Carvajal.

Señaló que esperan que el Gobierno escuche sus derechos y demandas respecto a la tierras y los derechos de los pueblos indígenas. "Si algo tenemos que recuperar que sea la bondad y la verdad, que impere en cada uno de los bolivianos", manifestó.

Aun con esta muestra, el aparato de comunicación del Gobierno asegura que la presencia de Carvajal ocasiona división en la marcha; no obstante, fue recibida por los movilizados y se sumó a la caminata en Los Troncos.

Las declaraciones de Carvajal:

Los medios estatales dan cobertura a las labores que hacen las instituciones del Estado, pero no exterioriza las demandas de los pueblos indígenas del oriente, algo que es evidente desde el inicio de la movilización, hace 28 días.

Carvajal remarcó que la movilización no es política y que ella la apoya como presidenta de una instancia de derechos humanos que tampoco tiene carácter político.



La XI marcha indígena, partió el día 25 de agosto desde la ciudad de Trinidad (Beni) rumbo a Santa Cruz de la Sierra, en demanda del respeto a su territorio y para dar freno a la dotación de tierras a personas externas a sus regiones.