Armin Dorgathen: “No lo digo yo, lo dice Asosur, hay un tema especulativo con el combustible”

Armin Dorgathen, presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) explica los problemas de abastecimiento de combustibles generados por paro, cercos y bloqueos. Además, considera que hay varios asuntos que se deben aclarar. "No lo digo yo, lo dice Asosur, en ciudad tenemos un tema especulativo", dijo para responder a los problemas que ocasionan las largas filas en surtidores.

"Tuvimos tres bloqueos: un bloqueo a la refinería, un bloqueo de transportistas y un bloqueo de cisterneros que se amotinaron y no querían salir". Así, precisó que hubo un problema grande con los cisterneros. "Hemos sufrido tres bloqueos y esto es importante mencionar. El cerco a la refinería por parte de vecinos que no apoyaban el paro, un bloqueo de transportistas que pedía cerrar la refinería y no (dejaba) salir combustible y tuvimos también bloqueo de ‘cisterneros’, que entre ellos se peleaban".