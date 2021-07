Atención médica a pacientes con Covid-19 en el hospital Japonés y en el de Montero se mantiene tras compromiso de la Aisem

Escucha esta nota aquí

Los médicos y enfermeras que atienden a los enfermos de Covid-19 que están en las salas terapia intensiva del Hospital Japonés y del Óscar Urenda de Montero llegaron a un acuerdo con la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem) para cobrar sus sueldos y renovar sus contratos, por lo que continuarán con sus labores de salud, evitando así el abandono de sus funciones que habían anunciado la semana pasada.

Son 139 profesionales de salud que atienden los domos 1 y 2 del Japonés, quienes reclamaron que el viernes no les cancelaron sus salarios adeudados y tampoco le hicieron llegar las adendas de contratos como se había comprometido el representante regional de la Aisem, Haroldo Cuéllar.

El 9 de mayo se terminó el contrato temporal que tenían los profesionales y desde el Ministerio de Salud y Deportes les prometieron que el 11 del mismo mes los recontratarían, lo cual no se cumplió. Sin embargo, este lunes desde la Aisem les comunicaron que los recontratarían y que la fecha correría desde el pasado 19 de mayo, según informa el coordinador del domo 1 y 2, Richy Anderson Hurtado.

“Por lo menos se consiguió que nos recontraten desde el 19 de mayo, pero yo voy a insistir para ver la forma en que se les pague a todos los trabajadores de los anteriores días que trabajaron. Solo espero que, en esta ocasión, cumplan con su compromiso y paguen los sueldos a tiempo”, explico el jefe médico.

Hurtado señaló que esta tarde llegaron los contratos de manera digital y que estaban siendo impresos para que firmen los 139 profesionales, entre médicos y enfermeras, que atienden a los 40 pacientes internados en los dos domos del Japonés.

“Además de los contratos, se comprometieron a pagar en esta semana los sueldos a 20 colegas, que se les debe desde febrero. A los demás nos deben desde mayo y esperamos que cumplan con su promesa de pagarnos la próxima semana”, agregó.

Con este compromiso de la Aisem, se logró que los trabajadores continúen con sus funciones y suspendan el abandono que habían anunciado para mañana, debido a los incumplimientos de pagos y recontratos que se registraron en tres ocasiones anteriormente.

En Montero no recontrataron a todos

En el hospital Óscar Urenda de Montero también los 119 trabajadores de Salud, con contratos de la Aisem, habían anunciado que dejarían de atender a los 19 internados con coronavirus (12 de ellos en terapia intensiva), debido a la falta de pagos de sueldos.

Sin embargo, luego de una reunión entre el director del hospital, Roberto Solís; la responsable de Recursos Humanos, Gabriela Arauco; y la representante de Control Social de Salud, María Luisa Negrete, se informó que se recontrataría a todos los trabajadores, con el fin de evitar que abandonen sus labores.

“El director y Recursos Humanos garantizaron el pago de los sueldos del mes de mayo y me informaron que la Aisem recontraría por dos meses más a los 119 profesionales de la Salud, y que además aumentarían otros cuatro contratos para cubrir la escasez de personal”, dijo Negrete.

La representante de Control Social explicó que con este compromiso todos los trabajadores de la sala Covid-19 continuarán atendiendo a los pacientes sin perjudicar a la población. Además, añadió que el director, Roberto Solís, le comunicó que hoy se reuniría con los jefes médicos de cada turno, para informarles a todos los profesionales sobre la recontratación.

Una de las doctoras de medicina interna, en contacto con EL DEBER, comentó que esta reunión con los encargados de turno nunca se dio y que de manera "arbitraria" decidieron no renovarle los contratos a tres especialistas médicos que encabezaron las protestas por falta de pago.

“Cuando llegué a trabajar no me dejaron entra al hospital porque no estaba en la lista de renovación junto a dos colegas. Nos hicieron a un lado porque fuimos los portavoces de estos hechos irregulares que se registraron en el hospital de Montero. Y tengo entendido que el director ya buscó a otras personas para ocupar nuestros cargos”, lamentó la especialista.

Esta situación no fue del agrado de otros cuatro médicos, que decidieron retirarse y no renovar los contratos que le ofrecieron en apoyo a sus tres colegas que fueron alejados de sus cargos. “Hicimos un pedido justo para que nos paguen y recontraten y por eso nuestros colegas como muestra de solidaridad se están retirando, pero los demás se están quedando por necesidad, pues necesitan del trabajo”, explicó la doctora.

