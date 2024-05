Bajo el frío y la inmundicia: el drama de los que abrazan a la calle como hogar

Sobre la misma acera, otro hombre, también sentado sobre el piso, intenta contrarrestar el frío como puede. Se cubre los pies con su chompa y no suelta de su mano un vaso plástico vacío. Ajeno a lo que pasa a su alrededor ni siquiera atina a contestar cuando se le consulta qué lo retiene en la calle, en lugar ingresar al calor del albergue.

¿Por qué no va al albergue de invierno?, le dice una mujer que la obligó a abrir los ojos, pero mantuvo las manos entre las piernas para calentarse, porque no tenía ni una sábana para cubrirse. “Más tarde me voy a mi casa”, responde de inmediato.