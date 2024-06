Bloqueo en Yapacaní: amenazan con radicalizar la medida de presión

A solo horas de concluir la cuarta jornada de bloqueo en la ruta Santa Cruz - Cochabamba , pobladores del Norte integrado advierten con radicalizar la medida de presión; esta vez amenazaron con cerrar las válvulas de la planta de producción Sirari. La medida de presión se masificó la tarde de este lunes. Cuando se cumple el cuarto día de bloqueo de carretera , los dirigentes del sector movilizado anunciaron la toma de la planta Sirari ante la falta de respuesta del presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari. Asimismo, se conoció que los manifestantes dejaron en claro que no habrá cuarto intermedio al bloqueo mientras no se apruebe el préstamo para la construcción de la carretera Norte Integrado -Yapacani. Se sabe que una comisión de este sector, partió hacia La Paz para buscar acercamiento con los legisladores.

La demanda

La medida de presión fue iniciada por comunarios del municipio de Yapacaní, quienes exigen la construcción de una carretera de 31 kilómetros que beneficiaría a más de 85 comunidades dedicadas a la producción agrícola, ganadera, piscícola y petrolera. El proyecto tiene un costo total de $us 35 millones y sería financiado por la CAF.



Wilder García, secretario general de los Interculturales, advirtió que los comunarios no darán cuartos intermedios y que, de no aprobarse el proyecto de ley, tomarán medidas más drásticas como la toma de pozos petroleros e incluso el cierre de las válvulas de YPFB Yarará XI.



Nilson Zelaya, secretario general de la central Cascabel, descartó cualquier acercamiento con los diputados. Aseguró que, si el proyecto de ley que viabiliza la carretera no es aprobado, el bloqueo continuará.