Bloqueo en Yapacaní: Gobernación urge a la ALP aprobar ley para evitar mayor perjuicio por cierre de válvulas

Luis Fernando Menacho, secretario de Desarrollo Económico, indicó que, el proyecto carretero que demandan los comunarios de Yapacaní, denominado "Norte Integrado", es fundamental para el desarrollo del departamento, ya que contempla la construcción de 30 kilómetros de carretera con una inversión de 209 millones de bolivianos, financiados a través de un crédito de la CAF.



Menacho lamentó que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aún no haya aprobado la ley que viabiliza este crédito, a pesar de que ya se dio luz verde a otro proyecto similar, Faja Norte, de 62 kilómetros y una inversión de 54 millones de dólares.



"No entendemos por qué no se aprueba Norte Integrado, siendo que es la continuación de Faja Norte", cuestionó Menacho, al tiempo que señaló que el bloqueo y cierre de válvulas está ocasionando un perjuicio diario de 310 mil bolivianos al Estado.