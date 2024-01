Branko dice que el liderazgo político de Santa Cruz se aplazó y que se opacó solito imitando las “mañas” de Evo

En medio de la pugna por el control de la Gobernación de Santa Cruz, el ex líder cívico, ex ministro y empresario, Branko Marinkovic, consideró este sábado que el liderazgo político de esta región del país se aplazó y que se opacó imitando las “mañas” del ex presidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales.