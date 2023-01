Calvo: “Es importante que no solo Santa Cruz luche por la libertad y la democracia”

“Creemos que la unidad de todos los bolivianos va a demostrar la fuerza que tenemos. Si no estamos unidos, no vamos a poder cambiar la historia de los bolivianos y en poco tiempo vamos a quedar en una represión totalitaria, sumidos en la pobreza y en las necesidades, como Venezuela y Cuba”, agregó.

Por otro lado, aclaró que la decisión de no repostularse al cargo de presidente del Comité pro Santa Cruz no se debe a una falta de voluntad, sino a que los estatutos no lo permiten. Calificó su gestión de “equilibrada” y aseguró que no abandonará el trabajo que se inició con la comisión constitucional que analiza un posible nuevo modo de relacionamiento entre el departamento y el Estado central.