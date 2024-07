Camacho: "El gobierno de Evo Morales sentó las bases de lo que hoy nos pasa como país"

Luis Fernando Camacho , gobernador electo de Santa Cruz y ex presidente cívico, respondió a las recientes declaraciones del expresidente Evo Morales, quien había acusado al Comité pro Santa Cruz y a su actual presidente, Fernando Larach , de someter los intereses de los cruceños para sostener su alianza con el Gobierno nacional. Camacho arremetió contra Morales, acusándolo de buscar figuración y sobrevivencia política a través de ataques infundados. "En el colmo del cinismo, nos dice que él trabajó por Santa Cruz para fortalecer los sectores productivos y la economía de la gente. La crisis económica no puede derivar en una crisis moral, ni en la confusión, ni en el olvido. El gobierno de Evo Morales sentó las bases de lo que hoy nos pasa como país . La corrupción, el despilfarro, el narcotráfico y la apropiación del Estado para sus fines partidarios, todo eso empezó con Evo Morales, y Luis Arce es nada más su continuador", escribió en sus redes sociales. El gobernador electo recordó los tiempos en que Morales, según él, desató un clima de violencia y persecución contra Santa Cruz para frenar la autonomía, y subrayó que la autonomía triunfó a pesar de los esfuerzos del Movimiento Al Socialismo (MAS) por destruirla.

"Evo intentó quitar las tierras de los productores, promovió los avasallamientos, impuso cupos de exportación con graves amenazas a los empresarios e incentivó la destrucción de nuestros parques y reservas para expandir el narcotráfico", señaló.



Camacho también mencionó las persecuciones durante el gobierno de Morales y lo acusó de inventar casos de falso terrorismo para encarcelar a dirigentes cruceños. "No venga hoy Evo Morales a buscar, con mentiras y manipulaciones, una reconciliación política con nuestro pueblo. Él no hizo nada por los cruceños, fue un tirano que intentó someternos y destruir nuestras capacidades productivas y no lo logró", afirmó.