Censo: El material ya llegó a Ascensión de Guarayos

Hace un par de días y con resguardo policial, llegó el material censal a Ascensión de Guarayos.



Son varias decenas de cajas, herméticamente selladas, que contienen las boletas que serán utilizadas en la gran encuesta nacional del próximo sábado 23 de Marzo.



"No sé puede dar un dato exacto sobre la cantidad de boletas, porque la ley no lo permite; solo podemos indicar que hay un 10% más de lo necesario", dijo Guido Céspedes, representante del Instituto Nacional de Estadística (INE), en Guarayos.



Por otra parte informó sobre la continuidad del proceso de capacitación a voluntarios censales, a los llamados rezagados, aquellos que, por alguna razón, no pudieron capacitarse en su momento. Céspedes anunció que esa capacitación finalizará este fin de semana.