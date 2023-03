Centellas: petardos encontrados en Alcaldía durante el paro en agosto del 2022 fueron el resultado del decomiso efectuado por funcionarios

La concejal Lola Terrazas explicó que el Concejo rechazó el informe debido a las abstenciones, que fueron seis en total. " No podía ser de otra forma porque lo que han respondido no tienen sustento , carece de objetividad y evade responsabilidades de acuerdo a normativa", aseguró.

Terrazas informó que el caso sigue en el Ministerio Público, pero lastimosamente "ha dormido este caso en su escritorio, porque a pesar de haber presentado las evidencias y pruebas no ha hecho la réplica de los hechos ", apuntó, a tiempo de remarcar que en algunos casos es bastante eficiente y para otros lento.

En su informe oral, Centellas manifestó que el 8 de agosto pasado, él salió del edificio central de la alcaldía cruceña a las 17:10 y que no volvió hasta el otro día. Sin embargo, manifestó que un grupo de “funcionarios autoconvocados”, supuestamente “al ver los problemas que existían alrededor” del edificio, y notar la presencia de “personas agresivas”, decidieron realizar una vigilia . Señaló además, que no existe un registro de quiénes ingresaron o estuvieron y negó que alguno de ellos hubiera autorizado el ingreso de nadie.

“Como les digo, las demás personas, que eran autoconvocadas, posiblemente hayan sido acompañadas, alguno con algún familiar; como no había un registro, no había una persona encargada, no se puede saber quiénes eran”, relató Centellas sobre las personas que fueron encontradas dentro del edificio municipal por las concejalas Terrazas y Karina Orihuela.