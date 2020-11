Cinco subalcaldías emitirán el certificado de exención electoral

Escucha esta nota aquí

Cinco subalcaldías adecuarán espacios para que personal del Tribunal Electoral Departamental (TED) atienda a las personas que necesitan tramitar el certificado de exención de sufragio. La atención se realizará en horario de oficina de lunes a viernes en horarios de 8:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00.

De acuerdo a la normativa dispuesta por el TSE, la tramitación del certificado se realizará hasta el 18 de noviembre, 30 días después de realizada la cita con las urnas.

Las subalcaldías habilitadas para que trabaje el TED son las correspondientes al Distrito 1 (tercer anillo y Busch), Distrito 6 (zona Los Chacos), Distrito 7 (Villa Primero de Mayo), Distrito 8 (Plan 3.000) y Distrito 12 (zona Los Lotes). También permanecerá la atención en el edificio central de TED en la calle Andrés Ibáñez.

Los ciudadanos que no votaron deben apersonarse a las diversas oficinas de atención del TED con su documento personal y un certificado que respalde el motivo por el cual no pudieron sufragar.

En caso de enfermedad debe presentarse un certificado médico y quienes pernoctaron en otra ciudad, deben respaldarse con boletos de viaje. Mientras que las personas que tuvieron que trabajar, tienen que adjuntar un documento de respaldo.

El TED recuerda también que los jurados electorales que no acudieron a su cita y no presenten su correspondiente justificación serán sancionados con un 30% del salario mínimo, multa que asciende a Bs 630. Por su parte, los ciudadanos que no presenten su debida justificación serán multados con Bs. 210, que corresponde al 10% del salario mínimo.