Comisión de notables instalará mesas técnicas para analizar resultados del censo y encarar acciones legales

El segundo vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Leonardo Martínez, informó a EL DEBER que, desde este lunes 9 de septiembre, se reunirá la Comisión de Notables, que analizará los resultados del Censo de Población y Vivienda 2024, que fueron expuestos por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) el 29 de agosto.



Esta comisión estará confirmada por técnicos y juristas de: la Gobernación cruceña, Alcaldía, Universidad Autónoma Gabriela René Moreno (Uagrm) y la 'casa moral' de los cruceños. Las tres primeras entidades mencionadas son las que recibirán los recursos de coparticipación tributaria.



"Entre todos se analizarán las medidas a tomar. Vemos que la mayoría los ciudadanos rechazan los resultados del censo, por ello presentaremos que los números (habitantes) no coinciden, porque el Censo sirve para planificar", afirmó Martínez a esta casa periodística.



La decisión de conformar una comisión de notables surgió de la Asamblea de la Cruceñidad, que definió 11 resoluciones, el martes en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB).



Martínez dijo que los resultados de estas mesas técnicas tienen que ser presentadas a la brevedad, tomando en cuenta la redistribución de escaños y recursos, con el fin promover una normativa correctiva a los datos de población. Además, para establecer las responsabilidades en las autoridades nacionales, como: el presidente, Luis Arce; el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, y el director del INE, Humberto Arandia.



"Los números que están dando del Censo no los estamos aceptando; no es posible que en 12 años Santa Cruz con su crecimiento y desarrollo (ob)tenga un solo diputado. Han cercenado recursos a las instituciones y tenemos que darle importancia", indicó.



Por otra parte, Martínez manifestó que con el paro de 24 horas y el llamado a la Comisión de Notables, se demuestra que "el Comité Cívico es una institución cívica que anteriormente se politizó por mucho tiempo" y que hoy se demuestra lo contrario.