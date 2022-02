Concejo aprueba modificación de ley que permite fiscalizar contratos municipales superiores a Bs 30 millones

Escucha esta nota aquí

Con ocho votos a favor fue aprobada este viernes, en el Concejo Municipal, la modificación a una ley que permite fiscalizar los contratos que firma el Ejecutivo municipal con una cuantía de Bs 30 millones.

En septiembre de 2021, se aprobó una modificación a la norma que determinaba que el legislativo municipal fiscalizaría contratos desde Bs 1 millón, antes de su suscripción. En la sesión de este viernes, dos concejales se abstuvieron de votar y un tercero se retiró antes de la votación, durante el cuarto intermedio solicitado.

La medida fue duramente criticada por los concejales Manuel Saavedra y Lola Terrazas, que se abstuvieron de votar. Ambos consideran que no pueden ser cómplices de la modificación de una norma, que califican como irresponsable y una burla para la ciudad.

“No va a venir nada (contratos) al Concejo Municipal. No hagan eso (aprobar la modificación); está mal. ¡Es una vergüenza! Qué ha pasado en estos cinco meses, ¿cómo los convencieron?”, manifestó airado Saavedra.

Por su parte, Terrazas expresó: “Es alarmante y preocupante cómo han cambiado de actitud. Me preocupa que le estamos mintiendo a la gente (…) Solo van a venir contratos de más de Bs 30 millones; son casi $us 3 millones. (…) Para eso, que se queden los contratos en el Ejecutivo; así no tenemos complicidad”.

Concejales oficialistas y opositores, como Silvana Mucárcel, José Alberti, Juan Carlos Medrano y José Quiroz, argumentaron que el Concejo no cuenta con la capacidad técnica para fiscalizar todos los contratos, e incluso señalaron que sus colaboradores no reciben sus salarios con regularidad.

Para los concejales, es mejor aprobar esa modificación a la Ley de Contratos y Convenios municipales 123/2014, 'a nada'; a no tener contratos qué fiscalizar. Para Mucárcel, existe la posibilidad de que el próximo año se pueda modificar nuevamente la norma e incluir más contratos.

Para ella, Alberti y Medrano, lo importante es que “los contratos vuelven al Concejo”. En tanto que Quiroz considera que es mejor enfocarse en los contratos millonarios, por el momento.

Alberti además indicó que la norma aprobada no les quitará la capacidad de fiscalizar otros contratos.

“No estoy dispuesto a esperar ocho meses más para que quedemos en nada, quiero que los contratos vuelvan. No quiero que a mí me echen la culpa de que Santa Cruz no se desarrolla porque el Concejo Municipal es un cuello de botella. Tampoco quiero perder la ley de contratos”, argumentó Medrano.

Saavedra les recordó que la modificación hecha a la norma en septiembre de 2011 fue aprobada por 11 votos y que, el no tener la capacidad administrativa para fiscalizar los contratos debe ser resuelto por el mismo Concejo.

“Les pregunto, ¿por qué aprobaron ustedes Bs 1 millón?, ¿Por qué estaban bravos, se enojaron, porque estaban molestos? Eso no es ser responsable (…) Ahora se están desdiciendo, con una serie de argumentos que no son válidos. ¿Por qué le están haciendo esto a la ciudad?”, señaló al tiempo de calificar esa modificación como un show.