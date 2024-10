Concejo Municipal solicita supervisión de la Fiscalía General en la investigación por presunta manipulación informática

“Con esta acción estamos atendiendo la preocupación de nuestro pueblo, que ha cuestionado seriamente el accionar de algunos servidores públicos que se habrían aprovechado de influencias para manipular el sistema informático de c obros tributarios ”, afirmó Mucárzel.

“Esta Comisión no tiene límites de integrantes y lo pueden hacer todos los concejales, esto como una forma de transparentar y poder identificar posibles hechos de corrupción en la ahora ex Secretaría de Administración Tributaria (SAT) y la ex Secretaría de Recaudaciones (SER)”, destacó el presidente del legislativo en ejercicio José Alberti.