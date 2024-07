Conductores del transporte pesado se ven forzados a esperar por más de 24 horas para abastecerse de diésel

Los conductores del transporte pesado y del servicio público interdepartamental se ven forzados a permanecer por más de 24 horas en la fila en los surtidores, ya que no pueden emprender sus viajes, porque la situación en las provincias y otros departamentos es igual o peor que en la capital cruceña, según relatan.

"Estamos en la incertidumbre, no sabemos cuándo podremos cargar diésel. A las 7:00 de ayer (martes) las filas en los surtidores superaba los dos kilómetros, pero hoy (miércoles) está un poco vacío, porque no hay combustible. Según para jueves dicen que se va normalizar el abastecimiento, así que no sabemos cuándo nos vamos a mover de aquí", indicó Cossío en entrevista con EL DEBER.