Conflicto por rutas: transporte de San Ignacio advierte que 'pagará con la misma moneda'

Pelea por rutas



El conflicto se remonta al año pasado, a raíz de una disputa por rutas entre el transporte organizado de ambos municipios.



En 2023, se firmó un acta donde establece que Concepción se retira de Santa Rosa de la Roca, provincia Velasco y San Ignacio hace lo propio de Concepción.



No obstante Lidio Vásquez, dijo que de forma irregular y clandestina ambos continuaron operando, pero no se había llegado a ese nivel de agresión.



"La Cooperativa Concepción, La Estrella y 15 de Abril han estado llegando normalmente a San Ignacio y nadie les hizo nada. Me remito a las pruebas. Viendo eso, nosotros también decidimos hacer lo mismo", explicó.



El dirigente dijo que el transporte de Concepción insiste en ingresar hasta el corazón de San Ignacio, situación que no es aceptada porque en ese municipio existen varias empresas de servicio.



Por su parte, Óscar Dávila, dirigente de la Cooperativa Concepción, dijo que no se puede considerar recíproco que ellos lleguen a Concepción y no nosotros no podamos hacerlo hasta San Ignacio.



El dirigente dijo que es el usuario el más perjudicado con este conflicto porque no puede transportarse directamente entre Concepción-San Ignacio y viceversa.