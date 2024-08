Defensoría del Pueblo participará como veedor en audiencia virtual de la exministra Eidy Roca

“La señora Roca está postrada en una cama hospitalaria, conectada a un respirador sin poder interrelacionarse con su entorno, porque no puede hacer movimientos musculares debido a una Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) diagnosticado hace cuatro años. Como Defensoría del Pueblo no decidimos, ni interferimos en la administración de justicia, pero confiamos en la parte humana de los administradores de justicia y se considere la delicada situación de salud de la señora Roca, así como en otros casos, no se desvincule la parte técnica de lo humano”, indicó la delegada departamental defensorial de Santa Cruz, Sheila Gómez.