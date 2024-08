Destituyen y envían a la cárcel a rector de universidad indígena acusado de abusar de sus estudiantes

“El 9 de julio a las 13:45 el rector ingresó a mi oficina, abrió la puerta y la cerró. Se me acercó y por detrás sentí que me mordió la oreja y agarraba mi cara e intentó besarme. Yo me puse mal, agaché mi cabeza para que no logre besarme, luego se alejó riéndose y me dijo que era muy bonita. Yo le respondí: ‘licenciado usted tiene su familia, tiene su hija’ y luego volvió a acercarse y forcejeó para volverme a besar. Después me abrazó y tocaba mis pechos”, es uno de los testimonios de las víctimas.