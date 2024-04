El Encanto: policías fueron emboscados por avasalladores armados y no hallaron a los trabajadores desaparecidos

“Los avasalladores realizaron disparos al aire y salieron armados con palos a recibir a los policías y a los propietarios en El Encanto. Por ese motivo fue que no se pudo arrestar a nadie, pues los policías fueron amenazados y ahora no sabemos qué informe han elevado al Comando Policial de Guarayos, solo esperamos que hayan reflejado la realidad del caso”, informó el jurista.

Los policías abandonaron la propiedad al no poder realizar un rastrillaje completo y no pudieron encontrar a los dos trabajadores de la familia Yucra, que están desparecidos desde la tarde del jueves 11 de abril, cuando se registró el violento avasallamiento.

“Me agarraron y golpearon. Luego me torturaron para que yo hable, pero ¿qué podía decir si soy un simple trabajador? Me dejaron con una herida en la cabeza y la mano fracturada, porque me la golpearon con un arma de fuego”, relató el trabajador.