El hospital Francés busca habilitar un área de terapia intensiva neonatal para aliviar al maternológico

El proyecto

Actualmente el Francés cuenta c on 20 camas de neonatología (con incubadoras y servocunas) y recibe entre 20 y 30 pacientes (mensual) derivados de la maternidad, pero necesita espacios para los críticos, a quienes se busca la manera de darles asistencia en ese centro o de transferirlos a otros nosocomios.

“Como servicio estamos buscando la manera de abrir terapia intensiva neonatal. Eso será un hecho histórico porque en el país no hay un hospital de segundo nivel con ese servicio y también ayudará a descongestionar la maternidad, porque lamentablemente la Percy Boland solo tiene 30 unidades que siempre están ocupadas ”, insistió Rojas.

El director del hospital indicó que también están haciendo gestiones ante la Gobernación por un tema de competencias. “Por la necesidad que hay, no creo que el Sedes (Servicio Departamental de Salud) nos diga que no, porque están lidiando también por la falta de espacio, no hay dónde derivar a los neonatos”, indicó.