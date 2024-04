El jueves 2 comenzarán los controles a las ambulancias

Desde este jueves, 2 de mayo, empresa de ambulancia que no cuente con el registro, la autorización necesaria y el código QR, no podrá prestar su servicio a la población, advirtió Jaime Bilbao, director del Sedes de la Gobernación de Santa Cruz.



A la fecha se tienen registradas 37 empresas de ambulancias y aquellas que no lo han hecho aún, tienen tiempo para poner en regla su documentación, según indicaron en la Gobernación.