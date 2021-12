El Valle de Tucabaca se queda sin seis guardaparques experimentados; denuncian que la Gobernación no renovó sus contratos

Escucha esta nota aquí

Por: Eduardo Ruilowa

Seis guardaparques que trabajaban hace más de una década en la Unidad de Conservación Tucabaca denuncian que quedaron fuera de sus funciones el pasado 14 de octubre, porque no les renovaron sus contratos.

Frank Tarcisio Frías trabaja desde 2008 como guardaparque y en 2016 fue ascendido a jefe de Protección del Cuerpo de Guardaparques de la Unidad de Conservación Tucabaca. Él es uno de los afectados y denuncia que ninguno de los seis guardaparques afectados recibió un aviso previo de que prescindirían de sus servicios.

El guardaparque lamenta que dejen sin empleo a personal con experiencia y compromiso con el medioambiente por “asuntos políticos”. Comenta sobre rumores de que la nueva administración departamental vendría acompañada de cambios en el personal, pero mantenía la esperanza de que respetaran a la gente que se encontraba trabajando por méritos y contaban con los estudios y conocimientos necesarios para desempeñar sus funciones en un área especializada.

A pesar de que las decisiones en cuanto a personal en áreas reservadas es tuición de la Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación, Frías atribuye que los despidos se deben a la influencia de un asambleísta y exalcalde de Roboré .

Zoila Zeballos, expresidenta del Comité de Gestión de Tucabaca, manifiesta que tiene una fuerte preocupación por el futuro de la Unidad de Conservación, ya que ella lleva más de 15 años formando parte activa de este comité y considera que se están incumpliendo promesas que hizo el gobernador al inicio de su gestión.

Los pedidos que hicieron fueron la conservación del cuerpo de protección, la promesa de no destruir la estructura actual y que no intervengan los intereses políticos. Lamenta que no hayan cumplido con las peticiones y como protesta renunció a su cargo en el comité de gestión.

Zeballos aseveró que el asambleísta Iván Quezada habría expresado de forma directa sus intenciones de cambiar al cuerpo de protección. “Él fue sincero en decirnos que los cambios eran políticos, eran compromisos políticos y que tocaba cambiar porque se trataba de una nueva administración departamental” afirmó.

Al respecto, la secretaría de Desarrollo Sostenible y Medioambiente informó que actualmente la Unidad de Conservación del Patrimonio Natural (UCPN) Valle de Tucabaca, cuenta con todos sus guardaparques requeridos, los mismos que son altamente calificados y con experiencia.

"En octubre pasado concluyeron los contratos e inmediatamente se iniciaron las gestiones para la contratación de los funcionarios, recontratando a tres, de los cuales uno de ellos es el jefe de protección por su experiencia. Asimismo, se hizo una selección para incorporar a otros seis guardaparques altamente calificados" se lee en el comunicado de la secretaría.