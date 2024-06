En Santa Cruz, surgen nuevas denuncias sobre funcionaria municipal con antecedentes de corrupción

Surgen dos nuevas víctimas de una funcionaria que ya tenía imputación formal del Ministerio Público por uso indebido de influencias. La acusada, según la denuncia, había cobrado más de $us 4.000 para otorgarles ítems.

"Ayer llegamos a la Secretaría (Municipal) de Medio Ambiente, por denuncia contra una funcionaria que ya había sido procesada hace tiempo por uso indebido de influencias. Pero ella seguía trabajando, a pesar de contar con una imputación formal (de parte de la Fiscalía)", explicó Saavedra.



Según detalló el concejal, "sabemos que la Alcaldía se adhirió a la denuncia, pero la mujer seguía trabajando en la Alcaldía. Y ahora aparecen nuevas víctimas; a una le pidió $us 4.500 para ingresar a trabajar al Gobierno Municipal".



“Esta gente se aprovecha de la necesidad de la gente, de la desesperación por trabajo. Y luego, les dan todo tipo de excusas, que van a salir proyectos, que no hay firma, no hay cheques. Ya la denunciamos a la señora para que este tipo de cosas se acaben”, remarcó el concejal.