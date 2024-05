Escasez de dólares: Incremento de precios en remedios castiga a los pacientes y sus familias

"Esto ocasiona que, al no tener acceso a los medicamentos en el SUS, el paciente peregrine por sus recetas en las farmacias, donde también hay escasez. Y para rematar, lo poco que se encuentra está carísimo , no se puede adquirir, y se da un corte en los tratamientos", añadió.

"No conforman asociaciones como nosotros, por eso no se visibilizan, pero si uno se acerca a los hospitales San Juan de Dios, Francés, y todos los que cubre el SUS, puede evidenciar esto", aseguró.

Para Alcón, en el tratamiento del cáncer siempre hubo algún remedio que no fue cubierto por el SUS y los padres hacen los esfuerzos para obtenerlos, pero dijo que "tristemente" hay casos de niños que no reciben sus quimioterapias. "He sido testigo de situaciones como esas. Otras veces los niños tienen reacciones a determinadas quimios y la familia debe comprar uno que el seguro no cubre, o las asociaciones voluntarias colaboran, pero los pacientitos tuvieron que esperar semanas para recibir", compartió.