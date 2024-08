Exministra Eidy Roca sufrió un paro cardiorrespiratorio y su salud se deteriora

Eidy Roca , ex ministra de Salud en el gobierno de Jeanine Áñez, sufrió un paro cardiorrespiratorio la mañana de este domingo en su domicilio y fue derivada de emergencia hasta la Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica Foniani, según confirmaron a EL DEBER sus familiares.

“Lamentablemente sufrió un paro cardiorrespiratorio, no tiene las fuerzas suficientes en los pulmones para suministrarle el oxígeno dada la enfermedad. Su estado es bastante delicado”, afirmó Marcelo Sangüeza Roca, hijo de la exministra de Salud.



La exautoridad permanecía en su domicilio, con el suministro de un respirador por el padecimiento de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad del sistema nervioso que debilita los músculos y afecta las funciones físicas. El paro cardiorrespiratorio sucedió en horas de la mañana e inmediatamente fue conducida de emergencia hasta una clínica ubicada en el 1er anillo y avenida Irala.



Marcelo informó que los familiares y amistades llegaron hasta la clínica para saber el estado de salud de Roca, y agradeció a su vez por las muestras de cariño de las personas allegadas en estos momentos críticos.



Lady Roca, hermana de Eidy, comentó a este medio que es probable que su familiar sea sometido a una traqueotomía ya que el respirador que tiene no es suficiente.



Por su parte, Alejandra Sangüeza Roca, hija de la exministra de Salud, indicó que esta situación es un momento duro por el que está atravesando su mamá y familia. Sin embargo, dijo que lo enfrentan en unidad.



Proceso



Eidy Roca es acusada por la Fiscalía por los supuestos delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, por la adquisición de 324 respiradores chinos para la emergencia de coronavirus en Bolivia, cuando fue ministra de Salud, durante la gestión de Jeanine Áñez.



“Mi hermana es inocente, siempre lo manifestó. Es un juicio político y una persecución penal no solo con mi hermana sino con todas las personas que formaron parte del gobierno de la señora Jeanine Áñez”, indicó Lady.