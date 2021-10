Explorando la historia: ¿Quién fue Ñuflo de Chaves?

Escucha esta nota aquí

Por Brissa Pabón

Considerado un hombre de espíritu pacífico, prudente y noble. El capitán Ñuflo de Cháves nació en la Villa de Santa Cruz de la Sierra, en la zona de Extremadura, España. Su nacimiento data aproximadamente en el año 1518, aunque no se tienen datos exactos.



Proveniente de una familia portuguesa, hijo del trujillano don Álvaro de Escobar y doña María de Sotomayor. “En aquella época no siempre los hijos llevaban los apellidos de los padres, sino que a veces escogían los apellidos de los abuelos o de los tíos”, explica Bismark Cuéllar, investigador histórico y quien hasta la fecha ha escrito y publicado 17 obras literarias.





Bismark Cuéllar es además catedrático de postgrado en historia cruceña, y en turismo y cultura cruceña.

Chaves era casado con doña Elvira de Mendoza y Manrique de Lara. Tuvo cinco hijos, Elvira la mayor de sus hijas optó por el apellido Manrique de Lara. Catalina y María, sus otras dos hijas, optaron por el apellido Chaves, al igual que Francisco. Álvaro, el meno, optó por el apellido de Escobar.



Ñuflo de Chaves fundó 13 ciudades en lo que era la provincia del Paraguay, hoy muchos de esos territorios son brasileños. “Fue un expedicionario, acompañó al adelantado Cabeza de Vaca y a su amigo Domingo Martínez de Irala en varias expediciones”, cuenta Bismark.



Paula Peña, reconocida investigadora e historiadora boliviana y directora del Museo y Archivo Histórico Regional de la UAGRM en Santa Cruz de la Sierra, relata que en 1548, Ñuflo de Chaves sale de Asunción rumbo a Lima, convirtiéndose en el primer europeo en recorrer el camino desde el Océano Atlántico hasta el Pacífico.

Paula Peña Hasbún dirige el Museo y Archivo Histórico Regional de la UAGRM

¿Qué lo impulsó a embarcarse hacia América?



Cuéllar explica que en esa época salió en España la Ley del Mayorazgo, la cual indicaba que solamente los hijos mayores, es decir, los primogénitos, heredaban todo de sus padres: títulos y propiedades, absolutamente todo.

“Ñuflo de Chaves, al ser segundo hijo, no iba a heredar nada, tal vez fue por eso que con 22 años, decide embarcarse en la expedición de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca hacia América, porque en realidad, no tenía nada que esperar en Europa, no iba a recibir absolutamente nada”.

Así, llega a lo que es Santa Catarina en Brasil, actualmente, para luego pasar hasta Asunción de Paraguay y seguidamente en sus expediciones funda otras ciudades, tanto en lo que es Brasil como lo que es ahora Bolivia.

Un hombre de espíritu pacífico

Era un hombre que, al no tener tierra, adoró la tierra que descubrió, y se encontró con dos grandes riquezas que no fueron ni metal, oro o plata, lo que encontró, y supo valorar, fue la tierra fértil y la gente.

“El nativo Chiquitano era gente muy educada, fue muy fácil relacionarse con ellos, a diferencia de los guaraníes, que eran una tribu bastante violenta, con ellos no se tuvo buena relación en muchos años”, cuenta Cuéllar.

Ñuflo fue considerado un hombre de espíritu pacífico y muy noble. “Lo que él hizo fue crear un Estado, ni bien funda Santa Cruz, lo primero que hace es solicitar al Virreinato autonomía, e inclusive muchas ciudades protestaron al ver que una ciudad tan nueva recibía beneficios. Ese era Ñuflo de Chaves y su espíritu”, afirma.

La principal aspiración de Ñuflo de Chaves era fundar un pueblo y descubrir el medio geográfico.

Fundación de Santa Cruz de la Sierra



Cuando hizo la expedición, en 1547, parte junto a Irala hacia el occidente y llega hasta lo que es la ciudad de Sucre, actualmente; se da cuenta que ese territorio ya estaba conquistado por otros españoles, pues Francisco de Pizarro llega al Perú y conquista al inca en el 1533.

“No le quedaba otra alternativa que proteger los territorios del oriente, hacerlos propios, por eso fue que fundó primero la Nueva Asunción y después Santa Cruz de la Sierra, luego decidió asentarse en estos territorios”, relata el historiador.

Paula Peña explica que Santa Cruz de la Sierra fue nombrada en honor a su ciudad natal en Extremadura, un sitio muy parecido a su lugar de nacimiento, y que una vez fundada la ciudad, Ñuflo inicia las exploraciones de descubrimiento de El dorado. Siendo la ciudad la base para encontrar esa “tierra rica, fabulosa y muy fértil”.

Glorias y equivocaciones

Para Paula Peña, Ñuflo de Chaves fue uno de los capitanes que mejor negoció con las poblaciones indígenas. “Tenía esa capacidad de hacer alianzas con los pueblos indígenas y de allí su éxito en la fundación de ciudades en medio de la selva”.

Bismark Cuéllar explica que las mayores glorias de este español están en la fundación de las trece ciudades de lo que es actualmente el sur de Brasil, y las dos ciudades de lo que es ahora la provincia de Santa Cruz de la Sierra, además de lograr conquistar al nativo, al chiquitano.

“El hacerse amigo de ellos, hacer que confíen en él y mantener una ciudad sin mucha violencia, estable, es una de sus mayores glorias también”, agrega.

Por otro lado, asegura que su mayor equivocación fue confiar en los chiriguanos, que al final terminaron matándolo. “Confiar en los Itatines, que eran de la misma etnia guaraní, le costó la vida”.

Ñuflo de Chaves falleció un octubre de 1568, asesinado por los nativos Itatines. Su cuerpo fue trasladado a Santa Cruz de la Sierra, donde fue velado y enterrado.

“En 1568, cuando buscaba las minas de Itatín, a unos150 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra, fue asesinado por los itatines. Su cuerpo fue enterrado en la Iglesia de la ciudad”, relata la historiadora Paula Peña.

El trabajo de Ñuflo de Chaves se puede apreciar en todo lo que se conoce hoy como el Oriente boliviano. Y queda en la historia como la figura más importante de la conquista de América meridional.