Fiscal Mariaca ante denuncias en la Alcaldía cruceña: “No podemos seguir cautelando día a día casos de concusión y corrupción”

“El Ministerio Público llama a la conciencia a todos los funcionarios de las instituciones, en especial a los de la Alcaldía cruceña porque no podemos seguir día a día cautelando por esta clase de hechos de concusión, de corrupción”, afirmó Mariaca en conferencia de prensa.

Sobre el caso de un médico acusado de cobrar la suma de $us 4.000 por supuestamente otorgar dos ítems en el área de salud, Mariaca consideró que no es la manera de actuar de un profesional y que debería cuidar su puesto de trabajo, como los años de estudios para que no terminen expuestos y en la cárcel.