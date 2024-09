Gobernación cruceña defiende el POA 2025 y acusa a Matkovic de mentir

Además, el asambleísta cuestionó un crédito de Bs 180 millones de Fonplata destinado a la carretera Faja Norte, alegando que el primer pago de Bs 66 millones representaba una cifra desproporcionada en relación al crédito. Sorich respondió que el pago inicial es parte de las condiciones del contrato, y que un plan de pagos definitivo será entregado por Fonplata dentro de 90 días desde el último desembolso. "No hay ningún error ni ocultamiento de información" , afirmó.

Uno de los temas centrales fue el techo presupuestario, que llegó el 2 de septiembre y dio a la Gobernación hasta el 16 de ese mes para presentar el presupuesto. Sorich explicó que la Ley Marco de Autonomías establece que, de no cumplir con esta fecha, se arriesgan a la suspensión de transferencias y al congelamiento de cuentas.



