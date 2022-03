Gobernación gestiona el traslado de personas del Hogar Teresa de los Andes a albergues especializados

Escucha esta nota aquí

El Servicio Departamental de Políticas Sociales (Sedepos), dependiente de la Gobernación, trabaja en la búsqueda de nuevos centros para el traslado de los niños que reciben atención terapéutica en del Hogar Teresa de los Andes.

María José Miranda, directora de Sedepos, informó que ya se han trasladado a 6 niños, dos mujeres y 4 varones al hogar Amé Bolivia, el 10 de junio de 2021.

“Todavía no hemos podido ubicar a todas las personas que están en el centro; sin embargo, como bien lo he dicho en anterior oportunidad, sí se ha trasladado a los niños menores de 18 años que definitivamente son nuestra mayor competencia”, dijo al resaltar que la Gobernación está dispuesta a trabajar y coadyuvar para encontrar un nuevo lugar para los niños que están en este centro.



Miranda lamentó que hasta el momento no se haya podido tener mayor contacto con autoridades de las Alcaldías ni con el Gobierno central, para que puedan ayudar a solucionar este problema que atraviesa este hogar.



Desde el Sedepos se cuenta con los recursos para el traslado de los niños y adolescentes. Se utilizaría el mismo presupuesto destinado para el hogar Teresa de los Andes, detalló Miranda.

“Nosotros vamos a seguir trabajando con ellos y ya hemos llegado a acuerdos de cómo se va a proceder con el cierre, y vamos a estar con ellos, no los vamos a dejar en ningún momento. Nosotros estamos negociando y hablando con centros que puedan en última instancia recibirlos; es un grupo de personas que es muy delicado y tenemos que darles el trato que se merecen”, remarcó.



