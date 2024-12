Gobernación niega cierre de la unidad de terapia intensiva del Hospital de Niños

El secretario de Salud y Desarrollo Humano de la Gobernación, Marcelo Kramer, desmintió que la Unidad de Terapia Intensiva y Cuidados Intermedios Neonatales en el Hospital de Niños, vaya a cerrarse, como se anuncia en videos publicados por las redes sociales.



“Queremos desmentir esta información, que a través de videos han alarmado a la población hablando acerca del cierre del servicio de UTI; pero como Gobernación desmentimos esto, no se va cerrar el servicio. Hay algunos problemas porque el Ministerio (de Salud) no nos ha dotado la cantidad de ítems necesarios, la Gobernación viene, desde hace dos años, haciéndose cargo de esta situación y eso no va cambiar”, indicó la autoridad.



A la vez adelantó que ya se ha planificado la gestión 2025, con la cantidad de neonatólogos y enfermeras necesarios para prestar este servicio. Añadió que si bien existe apoyo del Ministerio de Salud, la cobertura no es total, por lo cual el resto será cubierto por la Gobernación.