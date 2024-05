Hipertensión: una enfermedad silenciosa que afecta a unas 408 mil personas en Santa Cruz

En el marco del Día Mundial de la Hipertensión, que se recuerda cada 17 de mayo, el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Jaime Bilbao, alertó sobre la alta prevalencia de esta enfermedad en Santa Cruz, donde se estima que 408 mil personas la padecen.



"La hipertensión es una enfermedad no transmisible, (en la) que la mayoría de las personas no presenta ninguna sintomatología y eso quiere decir que puede ocurrir algún momento, algún caso grave, sobre todo de accidentes cerebrovasculares", señaló Bilbao.



El problema radica en que solo la mitad de los pacientes hipertensos en Santa Cruz sabe que tiene la enfermedad, y de ellos, solo la mitad recibe tratamiento adecuado.



"Por eso, hoy en día es importante que la población, por lo menos, se tome la presión en su centro de salud más cercano, una vez al mes, para ver si no tiene hipertensión", enfatizó el director del Sedes.



Bilbao destacó que la hipertensión puede desarrollarse a partir de los 25 años, por lo que es crucial realizar revisiones médicas periódicas para detectarla a tiempo y prevenir complicaciones graves.



"En el mundo tenemos 1.280 millones de hipertensos y eso como verán es terrible", señaló.