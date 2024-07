Hombre buscado por el secuestro de un brasileño alega inocencia y denuncia extorsión

"Soy inocente", es la frase que repite Marco Andrés Zelaya Villa, el hombre buscado por la Policía, luego de ser sindicado como uno de los principales sospechosos del secuestro de un empresario brasileño.

A través de un video divulgado en redes sociales, Zelaya dice que huyó del país debido a que sus derechos fueron vulnerados y mellados por la Policía, incluso su pareja fue enviada a la cárcel.





Zelaya aseguró que no conoce al empresario brasileño que fue secuestrado el pasado 28 de junio en la capital cruceña, pero denunció que la Policía está 'empecinada' en involucrarlo en el caso.

"Es todo mentira. Yo no tengo nada que ver. Mi persona no tiene nada que ver en ese secuestro del señor que ni lo conozco", declaró.

Por la seguridad de su vida, dice que huyó de Bolivia. "No es primera vez que me quieren acusar de cosas que yo no he hecho. No tengo nada que ver y la Policía muy bien lo sabe que esto está armado. Temo por mi vida, también temo por la vida de mi pareja, de mi hijo, de mi familia. (...) No soy ningún delincuente, yo no he matado a nadie", dijo.

Insistió en que su participación en el secuestro es nula, pero al ver que la Policía lo vinculó como el presunto autor, se declaró en la clandestinidad y decidió huir de Bolivia.

"Yo me cansé de tanto atropello y de que se levante mi nombre con falsa acusación. No soy un santo, no soy, tengo un pasado, sí, lo tengo, pero, si tengo que pagar por cosas que he hecho en el pasado las pagaré", dijo.

"Yo estoy cansado de que me cuelguen muertos o asuntos que no son míos. Yo ya no trabajo (ilícito). Dejé todo, dejé atrás todo el hecho de trabajar (ilícitamente). Estoy intentando rehacer mi vida y hace más de dos años que no me involucro en nada. Y no sé por qué la Policía se empecina siempre en involucrarme a mí", subrayó.

Recordó que la última vez que fue 'extorsionado' por la Policía, perdió todo su dinero, y aseguró que siempre le pagó a los efectivos, incluso a los de Interpol. "Ahora que estoy volviendo a querer trabajar limpiamente, de nuevo me quieren involucrar en algo que yo no tengo nada que ver. (...) Todo tiene un límite y mi límite llegó, ya no lo soporto más", expresó.

"Dios me acompañe y espero que se esclarezca pronto, se sepa toda la verdad y se declare mi inocencia, porque soy inocente, pido que la Policía diga la verdad, que no armen los casos, porque esos casos que están armando no tienen ni pies ni cabeza, yo no tengo nada que ver en el secuestro", concluyó.

Las investigaciones policiales por el secuestro del empresario brasileño Marcos Ferreira Paz continúan y las últimas acciones realizadas en la capital cruceña fueron allanamientos y arrestos.