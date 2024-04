Impasse entre Juan Carlos Solares y Mamén Saavedra se irá por la vía judicial

"Lo voy a demandar, estoy preparando con mis abogados la demanda, no pueden venir a mellar mi dignidad, ni la de mi familia", sentenció Solares, después del impasse de este jueves con el concejal en plena Alcaldía.

Saavedra y Solares no se guardaron nada en un intercambio de adjetivos, en instalaciones de la Alcaldía. Entre el cruce de palabras, que de un momento a otro subió de tono y que fue registrado, se escucha claramente cómo se insultan ambos.

Sin embargo, Solares consideró la acción del concejal como "un atentado laboral contra mi persona de parte de este concejal, porque es un tema de índole privado y él irrumpió en mi oficina acusándome de estafador, pícaro, en un tema privado que no tiene que ver con la administración pública".



Es más, Solares remarcó que Saavedra "me difamó, me calumnió y todos los criterios que virtió en mi contra tendrá que probarlos ante la justicia"