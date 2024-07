Jhonny Fernández asegura que la falta de dólares frena la compra de insumos y medicamentos

La falta de dólares impacta en el sistema de salud. El alcalde Jhonny Fernández informó que la Alcaldía dispone de Bs 125 millones para la compra de medicamentos , insumos y reactivos, pero que las compras se caen, porque no hay empresas interesadas en las licitaciones.

Indicó que desde mayo vienen lanzando procesos que no se concretan, porque los precios referenciales no convienen a los proponentes, que no ven atractivos los precios, ya que la mayoría de ellos compran en dólares y las licitaciones se hacen en bolivianos.