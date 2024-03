Jhonny Fernández: "Desde peladito acompañé a mi padre, fui jefe del barrio La Cuchilla y así nací a la vida política"

¿Hasta cuándo seguirá en la política?



Fernández asegura que no tiene intención de permanecer en la política hasta el final de su vida. "Sí, va a llegar un momento en que yo me voy a ir. Voy a dar un paso atrás para que se les dé oportunidad a las nuevas generaciones", sostiene.



"No es que Jhonny se quedará hasta el final de su vida, Dios quiera que me dé muchos años de vida, pero eso no significa que yo voy a seguir haciendo sombras a quienes pueden ir adelante en este proyecto político", añade.



Fernández asegura que se mantendrá comprometido con el proyecto político de la UCS, pero desde un segundo o tercer plano. "Hay que abrir la puerta, a mí me tocará ya no estar en primera línea, estaré en segunda o tercera línea, pero siempre aportando a este proyecto que es de mi padre", concluye.