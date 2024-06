Justicia envía a la cárcel por 180 días a mujer que envenenó a su ex esposo y su hijo de 15 años con discapacidad

¿Cuándo se registró el doble asesinato?

La fiscal Rose Mari Barrientos fundamentó la existencia de pruebas fehacientes contra la mujer de haber suministrado con engaños a su ex esposo y a su hijo una sustancia con veneno en medio de refresco.

En su resolución, el juez consideró la existencia d e riesgos de fuga y obstaculización al proceso, además al no probar tener domicilio fijo puede destruir o modificar elementos de prueba, influir en testigos. La autoridad jurisdiccional consideró que dejarla libre, sería un peligro para sus mismos hijos menores y su niña de 13 años.

Comerciantes repudian el doble crimen que cometió la mujer

"A la señora no la conocemos, al señor Abraham sí, era padre soltero y no tenía mujer desde hace ocho años. Él luchaba por su hijo que tenía síndrome de down, pero de repente apareció la mujer", manifestó María Cárdenas.